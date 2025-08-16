Хилари Клинтон: Трамп заслужува Нобелова награда ако ја запре војната во Украина без отстапување територии

Фото: МИА

Поранешната државна секретарка на САД, Хилари Клинтон, изјави дека би го номинирала претседателот Доналд Трамп за Нобелова награда за мир доколку помогне да се стави крај на војната меѓу Русија и Украина, без Киев да мора да отстапи територии на Москва.

– Искрено, ако може да стави крај на овој ужасен воен конфликт, каде што Путин е агресорот кој изврши инвазија врз соседна земја и се обидува да ги менува границите – ако може да ја заврши војната без Украина да биде ставена во позиција да отстапува територија и со тоа да ја потврди визијата на Путин за ‘голема Русија’, туку напротив, навистина да му се спротивстави, што досега не сме го виделе, но можеби сега постои шанса – тогаш би го номинирала, изјави Клинтон во поткаст, во пресрет на средбата меѓу Трамп и Путин на Алјаска.

Таа додаде дека условите за мировен договор мора да вклучуваат прекин на огнот без територијални компромиси и постепено повлекување на руските трупи од окупираните територии.

– Ако тоа може да се постигне, а претседателот Трамп да биде архитект на процесот, би го номинирала за Нобелова награда за мир, бидејќи целта е да не се дозволи капитулација пред Путин, со помош и поддршка на САД. Тоа би бил ужасен преседан, нагласи поранешната државна секретарка.

– Сакам да верувам дека, од која било причина, вклучувајќи ја и Нобеловата награда за мир, претседателот Трамп би можел вистински да застане да му се спротивстави на Путин – не само во името на Украина, нејзината демократија и нејзиниот храбар народ, туку и во името на нашата сопствена безбедност и интереси, додаде Клинтон.

На ваквите изјави, Трамп одговори дека тоа е „многу убаво“ од неа, додавајќи: Можеби повторно ќе морам да почнам да ја сакам.