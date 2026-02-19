Германија ги повлече војниците од Ербил во ирачки Курдистан поради тензиите во регионот

Германската армија повторно ги повлече војниците од својата база во Ербил, главниот град на ирачки Курдистан, поради зголемените тензии на Блискиот Исток.

Портпарол на германското Министерство за одбрана наведе дека повлекувањето е поради „мерка на претпазливост“, а во Ербил ќе останат само војниците потребни за одржување на командата.

Германскиот весник „Шпигел“ објави дека германските војници со хеликоптер се префрлени во Јордан.

На почетокот на месецот, Бундесверот го намали своето присуство во северен Ирак, каде што ги поддржува локалните сили како дел од мисијата на НАТО.

Повлекувањето на германските војници е поради што САД распоредуваат сили во Блиски Исток, што повторно ги зголеми тензиите поради можна ескалација со Иран.