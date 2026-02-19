 Skip to main content
Република Најнови вести
Четврток, 19 февруари 2026
Германија ги повлече војниците од Ербил во ирачки Курдистан поради тензиите во регионот

 Германската армија повторно ги повлече војниците од својата база во Ербил, главниот град на ирачки Курдистан, поради зголемените тензии на Блискиот Исток.

Портпарол на германското Министерство за одбрана наведе дека повлекувањето е поради „мерка на претпазливост“, а во Ербил ќе останат само војниците потребни за одржување на командата.

Германскиот весник „Шпигел“ објави дека германските војници со хеликоптер се префрлени во Јордан.

На почетокот на месецот, Бундесверот го намали своето присуство во северен Ирак, каде што ги поддржува локалните сили како дел од мисијата на НАТО.

Повлекувањето на германските војници е поради што САД распоредуваат сили во Блиски Исток, што повторно ги зголеми тензиите поради можна ескалација со Иран. 

