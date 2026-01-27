Фредериксен: Подготвени сме да направиме сè за договор со САД

Данска има намера да „направи сè“ што може за да постигне договор со САД за Гренланд, освен да се откаже од територија, изјави денеска премиерката Мете Фредериксен.

На прашањето дали територијата на Гренланд може да им биде предадена на САД, Фредериксен рече дека таков потег е незамислив.

„Не, никој не може да го замисли тоа“, рече таа за време на интервју.

Откако инсистираше дека САД треба да имаат сопственост врз во голема мера автономниот дански остров, претседателот Доналд Трамп минатата недела ја отфрли можноста за употреба на сила за да го стекне и рече дека постои „рамка за иден договор во однос на Гренланд“.

Неговите забелешки следеа по разговорите со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, на маргините на Светскиот економски форум во Давос.

Трамп, исто така, ја укина заканата од санкции што претходно ги најави за европските сојузници кои ја поддржаа Данска.

Фредериксен го смета ова за успех во конфликтот со САД. „Кога Европа се обединува, се брани и зборува со еден глас, тогаш функционира“, рече таа.

„Сега имаме дипломатски пат со Американците и мора да видиме дали можеме да постигнеме договор“, додаде таа.

Фредериксен одби да биде вовлечена во содржината на разговорите со САД и рече дека не е јасно колку долго ќе траат преговорите.

„Паралелно со разговорите што сега ги водиме со Американците, ние Европејците мора да си бидеме јасни дека стариот свет го нема“, рече таа.

„Не верувам дека ќе се врати. За нас Европејците, од таа причина е од најголема важност да се потпираме на вооружување“, заклучи Фредериксен.