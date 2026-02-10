 Skip to main content
10.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 февруари 2026
Европол разби криминална мрежа што шверцувала кокаин од Јужна Америка во Исланд

10.02.2026

Меѓународна криминална мрежа која шверцувала кокаин од Јужна Америка во Исланд е разбиена во заедничка операција на полициите на Исланд, Литванија и Шпанија, со поддршка на Европол и Евроџаст, соопшти денеска Европол.

Се проценува дека таа криминална мрежа остварила нелегална заработка од околу четири милиони евра од трговија со дрога, се наведува во соопштението.

Во координирана операција спроведена на 4 февруари уапсени се 24 лица од кои 11 во Исланд, шест во Литванија, четири во Шпанија, две во Белгија и едно во Данска.

