Ердоган: Турција нема да биде вовлечена во војна со Иран по ракетниот инцидент

13.03.2026

facebook/Recep Tayyip Erdoğan

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денеска изјави дека Турција нема да биде вовлечена во војната меѓу Иран, Израел и САД, но дека е подготвена да одговори на сите закани откако беше пресретната трета иранска балистичка ракета лансирана кон Турција.

Во текот на овој процес, ги преземаме сите превентивни мерки против какви било закани за нашиот воздушен простор, токму како што направивме синоќа – рече Ердоган.

Ердоган истакна дека главната цел на турските власти е земјата да не биде вовлечена во војна. Балистичката ракета лансирана од Иран, која влегла во турскиот воздушен простор, била неутрализирана од елементите за воздушна и ракетна одбрана на НАТО распоредени во источниот Медитеран, соопшти денеска турското Министерство за одбрана.

Во соопштението се наведува дека Анкара одлучно ги презема сите потребни мерки против секоја закана насочена кон нејзината територија и воздушен простор, пренесе агенцијата Анадолија. Министерството истакнува дека во тек се разговори за да се разјаснат околностите на инцидентот.

Турските власти истакнуваат дека внимателно ги следат развојот на настаните во регионот и оти заштитата на националната безбедност е нивен приоритет.

Поврзани вести

Свет  | 11.03.2026
Ердоган повикува на завршување на војната во Иран пред да биде зафатен целиот регион
Свет  | 10.03.2026
Телефонски разговор Ердоган-Зеленски: Конфликтот во Иран не смее да ги попречи преговорите за Украина
Свет  | 03.02.2026
Ердоган објави нов финансиски пакет вреден речиси две милијарда евра за поддршка на производствениот сектор на Турција
