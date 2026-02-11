ЕП го усвои извештајот за пристапување на Сан Марино и Андора во ЕУ

Европскиот парламент денеска го усвои извештајот на хрватската европратеничка Жељана Зовко за пристапувањето на Андора и Сан Марино во Европска Унија, што би ги довело овие европски микродржави до статусот што сега го уживаат земјите од Европската економска зона, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн.

„За“ Договорот за пристапување гласаа 552 европратеници, 24 беа „против“, а 75 беа „воздржани“.

Андора и Сан Марино и досега имаа договори со ЕУ, како за царинската унија и за слободно движење на луѓето, а сега договорите ќе се прошират и на здравствените и социјалните политики, а ќе добијат и речиси целосен пристап кон единствениот пазар на ЕУ. Исто така тие ќе ги усогласат своите политики за надзор на миграцијата, заштита на животната средина, енергетиката и заштита на потрошувачите.

Но, Андора и Сан Марино нема да учествуваат во финансирањето на буџетот на ЕУ и нема да добијат работни места за своите граѓани во институциите на Унијата. Нивните граѓани нема да ги уживаат политичките права на граѓаните на ЕУ и нема да гласаат на европските избори, но ќе ја задржат автономијата во нивните даночни политики и надворешната политика, како и контролата врз своите граници.

Во нивната надворешна политика, овие микродржави се целосно усогласени со политиките на ЕУ, првенствено преку нивните поголеми соседи Италија, Шпанија и Франција.

Андора и Сан Марино како национална валута веќе го користат еврото.