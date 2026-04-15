Бугарија пред изборите се соочува со купување гласови

Премиерот на Бугарија, Андреј Ѓуров денеска изјави дека Министерството за внатрешни работи досега заплени еден милион евра во операција против купување гласови на претстојните вонредни парламентарни избори, што се одржуваат на 19 април.

Додека генералниот секретар на МВР, Георги Кандев изјави дека купувањето гласови ќе биде во фокусот на полицијата, дури и по изборите.

Тој го извести привремениот премиер Ѓуров дека досега пристигнале 1.740 пријави за нерегуларности поврзани со изборите, додека на изборите во 2024 година имало 418 поплаки.

Бугарскиот министер за внатрешни работи Емил Дечев денеска изјави дека има информации дека се подготвува поголема количина фалсификувани евра за купување на гласови. Но, тој не наведе износ.

Според него, шемите за купување гласови се многу имагинативни и креативни, тие дури вклучуваат и фризерски салони или отпис на долгови.

Изборите се организирани откако владата на премиерот Росен Жељазков во декември минатата година поднесе оставка по масовните протести. Во јануари не успеаја обидите за формирање влада.

Изборите в недела се осми во изминатите пет години. Граѓаните треба да изберат 240 пратеници. На изборите учествуваат 14 партии, десет коалиции и еден независен кандидат.(МИА)