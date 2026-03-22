22.03.2026
Британска нуклеарна подморница пристигна во Арапското Море, вооружена е со ракети „Томахавк“

22.03.2026

Британска нуклеарна подморница опремена со крстосувачки ракети „Томахавк“ зазеде позиција во Арапското Море, давајќи ѝ на Велика Британија можност да лансира удар со голем дострел доколку регионалниот конфликт ескалира, објави „Дејли меил“.  

Според „Дејли меил“, подморницата „ХМС Ансон“, вооружен со ракети „Томахавк Блок 4“ и торпеда „Спирфиш“, го напушти Перт претходно овој месец и патуваше приближно 8.500 километри до регионот.

Подморницата периодично излегува на површина за да комуницира со Постојаниот заеднички штаб на Велика Британија во Нортвуд, каде што секоја наредба за лансирање би била одобрена од премиерот и пренесена од раководителот на заедничките операции, се додава во извештајот.

Распоредувањето доаѓа откако САД добија дозвола да користат британски бази за напади врз ирански локации што ја загрозуваат Ормуската Теснина. 

