Вучиќ: Третата светска војна практично е почната, постои сериозна опасност од нуклеарен конфликт

Српскиот претседател Александар Вучиќ, во интервју за германскиот весник „Берлинер цајтунг“ вели дека Третата светска војна практично веќе е во тек. Според него, слични настани се случувале и на почетокот на првите две светски војни.

Во своето интервју, Вучиќ вели дека светот веќе ефикасно влегол во фаза на глобален конфликт, споредувајќи ги сегашните кризи со почетокот на светските војни. Според него, конфронтацијата околу Украина и Блискиот Исток формира нови геополитички блокови и ја интензивира конкуренцијата за ресурси, зголемувајќи го ризикот од понатамошна ескалација, вклучително и употреба на нуклеарно оружје.

САД, Велика Британија, Израел и Европската Унија се борат за ресурси против Русија, Иран и Кина. Други земји од Блискиот Исток наскоро може да се приклучат на војната. Дури и Австралија и Јужна Кореја учествуваат на страната на САД, снабдувајќи оружје за војната против Русија“, вели Вучиќ.

Српскиот претседател истакнува дека дури и со воени загуби, држави како Русија остануваат многу отпорни поради нивниот нуклеарен потенцијал, додека постапките на Иран им ја покажуваат на другите земји нивната способност да се спротивстават на помоќните сили.

Вучиќ нагласува дека меѓународниот систем е во процес на трансформација, придружена со слабеење на улогата на ОН и растечки тензии меѓу големите сили. Тој ги обвини западните земји дека се селективни во нивниот пристап кон меѓународното право, посочувајќи на преседани од минатите воени интервенции.

Завршувајќи го своето интервју, Вучиќ повикува на продолжување на дијалогот како единствен начин да се спречи понатамошна ескалација и да се формира нова глобална безбедносна архитектура.