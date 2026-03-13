Петок, 13 март 2026
Борел: САД ги загубија сите војни од Втората светска војна наваму

Коментирајќи ги американско-израелските напади врз Иран, поранешниот шеф за надворешна политика на Европската Унија, Жозеп Борел, изјави дека САД ги загубија сите војни од Втората светска војна.

Според Борел, единственото нешто што може да ги запре американско-израелските воени операции против Иран е „зголемување на каматната стапка на доларот, зголемување на инфлацијата [во САД] и внатрешни [американски] проблеми“.

Борел истакна оти верува дека официјален Техеран се обидува да го постигне токму тоа со своите постапки.

﻿