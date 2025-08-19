Акциите на европските воени компании во остар пад по заживувањето на преговорите за мир во Украина

Акциите на европските одбранбени компании се соочуваат со стрмоглав пад по средбите на американскиот претседател Доналд Трамп со претседателоте на Русија и Украина Владимир Путин и Володимир Зеленски, со што се раздвижи процесот на преговори за војната во Украина и можноста за скорешно постигнување мир.

По ваквиот развој на настаните, акциите на германскиот „Рајнметал“, британскиот „БАЕ Системс“ и францускиот „Талес“ паднаа за околу 4%, додека италијанскиот „Леонардо“ и германскиот „Ренк“ се соочуваат со пад од 7%.