 Skip to main content
19.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 19 август 2025
Неделник

Акциите на европските воени компании во остар пад по заживувањето на преговорите за мир во Украина

Свет

19.08.2025

Акциите на европските одбранбени компании се соочуваат со стрмоглав пад по средбите на американскиот претседател Доналд Трамп со претседателоте на Русија и Украина Владимир Путин и Володимир Зеленски, со што се раздвижи процесот на преговори за војната во Украина и можноста за скорешно постигнување мир.

По ваквиот развој на настаните, акциите на германскиот „Рајнметал“, британскиот „БАЕ Системс“ и францускиот „Талес“ паднаа за околу 4%, додека италијанскиот „Леонардо“ и германскиот „Ренк“ се соочуваат со пад од 7%.

Поврзани вести

Свет  | 19.08.2025
САД почнуваат со депортација на Украинци
Свет  | 19.08.2025
„Волстрит џурнал“: САД може да го сопрат споделувањето разузнавачки информации за да извршат притисок врз Киев
Свет  | 19.08.2025
Украинците готват „лукав план“ како да не и отстапат територија на Русија – ќе ги сменат границите на регионите