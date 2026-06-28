 Skip to main content
28.06.2026
Република Најнови вести
Недела, 28 јуни 2026
Неделник

11 лица загинаа при пад на мал авион во Франција

Свет

28.06.2026

Фрипик / Илустрација

Единаесет лица загинаа при пад на мал цивилен авион во близина на градот Нанси, во североисточна Франција, соопштија локалните власти.

Според првичните информации, несреќата се случи во местото Томблен, а станува збор за лесен авион што превезувал група падобранци.

Весникот „Ест репибликен“ објави дека леталото било во сопственост на школа за падобранство. Меѓу загинатите се пилотот, петмина инструктори и пет лица кои биле на обука.

Француското Министерство за внатрешни работи соопшти дека министерот е на пат кон местото на несреќата, каде што е во тек истрага за причините за падот на авионот.

МИА

Поврзани вести

Музика  | 27.06.2026
Jazz Factory Festival на меѓународната џез сцена на најзначајниот фестивал во Франција
Свет  | 26.06.2026
Бебе почина откако било оставено во прегреан автомобил во Франција
Музика  | 26.06.2026
Од 30 јуни до 3 јули Jazz Factory Festival на престижниот фестивал Jazz à Vienne во Франција – еден од најзначајните и најреномирани џез фестивали во Европа