19.03.2026
Четврток, 19 март 2026
За продолжениот викенд ЈСП Скопје ќе вози по неделен возен ред

Скопје

19.03.2026

ЈСП „Скопје“ информира дека за време на трите дена од продолжениот викенд (20.03.2026 год. – 22.03.2025 година), поради верскиот празник Рамазан Бајрам, јавниот превоз ќе сообраќа по неделен возен ред.

Во петок (20.03.2026 год.) и недела (22.03.2026 год.) дежурна ќе биде билетарницата на Транспортен центар.

Во сабота (21.03.2026 год.) билетарниците и центрите за персонализација ќе работат со вообичаеното работно време (во две смени од 08:00 – 18:00 часот, и тие што работат во една смена од 08:00 – 18:00 часот).

Жичницата за време на продолжениот викед ќе работи вообичаено, од 10 до 17 часот.

Поврзани вести

Скопје  | 16.01.2026
Во понеделник поради верскиот празник Богојавление (Водици), јавниот превоз ќе функционира по неделен возен ред
Скопје  | 30.12.2025
Возен ред на јавниот превоз, работно време на билетарниците, центрите за персонализација и Жичницата 
Скопје  | 27.08.2025
Автобусите на ЈСП за Голема Богородица ќе возат по неделен возен ред, од 1 септември јавниот превоз ќе функционира по делничен зимски возен ред
