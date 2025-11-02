Во четири од десет скопски општини и Градот Скопје се избира градоначалник во вториот круг

Во четири од десет скопски општини и Градот Скопје градоначалник се избира во вториот круг. Градоначалници, во втор круг на Локалните избори 2025 избираат граѓаните на Аеродром, Карпош, Центар, Шуто Оризари и на Градот Скопје.

Шест скопски општини избраа градоначалници во првиот круг, од кои тројца добија втор мандат и тоа акутелните градоначалници на Бутел, Гази Баба и Ѓорче Петров.

Во втор круг, во трката за градоначалник на Град Скопје се Орце Ѓорѓиевски и Амар Мециновиќ. Кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата, Ѓорѓиевски во првиот круг освои 91.663 гласа или 39,41% од гласовите, додека кандидатот на ПП Левица, Мециновиќ 30.665 гласа или 13,18 проценти од вкупниот број гласови.

Во првиот круг за градоначалник на Скопје гласале вкупно 232.581 граѓанин или 49,04% од вкупниот број на регистрирани избирачи во избирачкиот список. Во вториот круг, право на глас имаат 474.304 избирачи регистрирани во избирачкиот список на вкупно 685 избирачки места.

Во Општина Аеродром во вториот круг се кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата и актуелен градоначалник на општината Дејан Митески и кандидатот на СДСМ и Коалицијата Александар Трајановски. Во првиот круг Митески доби 16.257 гласа или 49,11 проценти од вкупниот број на излезени гласачи, а Трајановски 6.881 глас или 20,78 проценти.

Право на глас во Општина Аеродром имаат вкупно 68.772 избирачи, регистрирани во избирачкиот спсиок. Во привиот круг излезноста беше 48,14% или 33.106 гласачи.

Во Општина Карпош во вториот круг се кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата Сотир Лукровски и актуелниот градоначалник и кандидат од Гром, на Коалицијата „Искуство за успех“ Стевчо Јакимовски. Во првиот круг Лукровски доби 10.284 гласа или 34,51 процент од гласовите, а Јакимовски 8.761 глас или 29,40 отсто од гласовите во првиот круг.

Право на глас во Општина Карпош имаат вкупно 56.856 избирачи, регистрирани во избирачкиот спсиок. Во привиот круг излезноста беше 52,42% или 29.803 гласачи.

Во Општина Центар во втор круг се кандидатот на СДСМ и Коалицијата и актуелен градоначалник Горан Герасимовски и кандидатот од Движењето ЗНАМ Мирослав Лабудовиќ. Во првиот круг Герасимовски освои 8.535 гласа или 38,19 проценти од гласовите во првиот круг, додека Лабудовиќ доби 5.707 гласа или 25,54 отсто од гласовите во првиот круг.

Право на глас во Општина Центар имаат вкупно 44.109 избирачи, регистрирани во избирачкиот спсиок. Во привиот круг излезноста беше 50,66% или 22.347 гласачи.

Во Општина Шуто Оризари во вториот круг се кандидатот на Унија на Роми и актуелен градоначалник Курто Дудуш и кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата Ерџан Демир. Во првиот круг Дудуш доби 3 223 гласа или 36,43 проценти од вкупниот број гласови во првиот круг, а Демир освои 1 841 глас или 20,81 процент од вкупниот број гласови во првиот круг.

Во избирачкиот список на општина Шуто Оризари има регистрирано вкупно 23.893 гласачи. Во првиот круг излезноста беше 37,03 проценти.

Шест скопски општини избраа градоначалници во првиот круг, од кои тројца втор мандат, и тоа акутелните градоначалници на Бутел, Гази Баба и Ѓорче Петров.

Во Општина Бутел за градоначалник е избран кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата Дарко Костовски, кој освои 52,96 отсто од вкупниот број гласови во првиот круг.

Во Општина Гази Баба за градоначалник во првиот круг е избран кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата Бобан Стефковски, кој освои 58,42 проценти од вкупниот број на гласови во првиот круг.

Во Општина Ѓорче Петров за градоначалник во првиот круг е избран кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата Александар Стојкоски, кој освои 56,07 проценти од вкупниот број на гласови во првиот круг.

Во Општина Кисела Вода за градоначалничка во првиот круг е избрана кандидатката на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата Бети Стаменкоска-Трајкоска, која освои 57,20 проценти од вкупниот број на гласови во првиот круг.

Во Општина Сарај за градоначалник во првиот круг е избран кандидатот на Коалицијата Вреди Мухамет Елмази, кој освои 50,28 проценти од вкупниот број на гласови во првиот круг.

Во Општина Чаир за градоначалник во првиот круг е избран кандидатот на Коалицијата Вреди Изет Меџити, кој освои 51,78 проценти од вкупниот број на гласови во првиот круг.