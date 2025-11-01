Skip to main content
02.11.2025
02.11.2025
02.11.2025
Свет
Златото стигна до рекорден удел од 30% во глобалните светски резерви
01.11.2025
Свет
Сирски: Украина испрати специјални сили да ги протераат Русите од Покровск
01.11.2025
Свет
Приведена 38-годишна жена за грабежот во Лувр – украдениот накит сè уште не е пронајден
01.11.2025
Сервиси
Следуваат продор на нов ладен воздух од северозапад и нови врнежи од дожд
01.11.2025
Свет
Незадоволството кај Германците од владата на Мерц достигна рекордни 66%
01.11.2025
Астро
Овие 3 хороскопски знаци се мајстори во кујна!
01.11.2025
Астро
Овој хороскопски знак во ноември ќе добие се што посакувал
01.11.2025
Свет
Италијански суд нареди екстрадиција на Украинец осомничен за нападот врз гасоводот „Северен тек“
01.11.2025
Здравје
Нискиот крвен притисок може сериозно да го загрози здравјето
01.11.2025
Свет
Зеленски ѝ наложи на владата да подготви пакет мерки за помош на граѓаните за претстојната зима
01.11.2025
Македонија
Без проблеми помина гласањето на болните, немоќните и затворениците, гласовите ќе се бројат утре
01.11.2025
Свет
Руски воен транспортен авион слетал во Венецуела, во очи на американските закани кон Каракас
01.11.2025
Македонија
Сопругата на Игор Југ со емотивна порака по смртта на Кире Ѓорѓиевски: „Истата неправда, истата тишина зад затворските ѕидови“
01.11.2025
Македонија
До 16 часот гласале 2762 болни и немоќни, соопшти ДИК
01.11.2025
Хроника
Приведени девет лица за дрога и марихуана
01.11.2025
Македонија
Денеска се присетуваме на името кое сите требаше да го знаеме, а го дознавме пред една година – Васко Саздовски
01.11.2025
Култура
„Femme Fatale“ на Христина Мазнеска – изложба за женската сила, страв и страст
01.11.2025
Балкан
Трагедија во Грција: Двајца убиени, десетина повредени во семејна пресметка
01.11.2025
Македонија
Во Општина Кочани гласале 146 болни и немоќни лица од пријавените 173
01.11.2025
Свет
Орбан: Туск ја претвори Полска во вазал на Брисел
01.11.2025