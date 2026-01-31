 Skip to main content
31.01.2026
Сабота, 31 јануари 2026
Генералка на Клинички, екипи на Град Скопје во акција за темелно чистење на срцето на македонското здравство

Скопје

31.01.2026

Сите јавни претпријатија на Град Скопје денеска се мобилизирани и се вклучени во сеопфатна и темелна акција за чистење на Клиничкиот центар „Мајка Тереза“ – срцето на македонското здравство, кое секојдневно го посетуваат илјадници граѓани од сите делови на државата.

-Оваа акција е директен одговор на оправданите реакции и забелешки од граѓаните за долгогодишната негрижа кон овој исклучително важен комплекс. Местото каде што се лекува народот мора да биде чисто, безбедно и достоинствено. Се перат и чистат улиците и паркинзите, се сече и отстранува опасната вегетација, се чистат сливниците, се метат сите површини со специјализирани возила и се подига кабастиот и комуналниот отпад, објави градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски.

Секој агол се уредува со цел Клиничкиот центар да добие лик каков што заслужува.

Ѓорѓиевски истакна дека ова е почеток на континуирана грижа, а ваквите акции ќе продолжат и во иднина.

