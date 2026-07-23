ВРЕДИ: Каде исчезнаа 7 милиони евра од швајцарската донација за водоснабдувањето во Гостивар?

Коалицијата ВРЕДИ упати серија обвинувања кон Арбен Таравари, тврдејќи дека неговите сегашни изјави се во спротивност со ветувањата што ги давал додека бил на чело на Општина Гостивар.

Од ВРЕДИ посочуваат дека Таравари во минатото ја обвинувал тогашната власт за негрижа и за проблемите со водоснабдувањето, додека денес, според нив, тврди дека го решил проблемот со водата во Гостивар „за наредните 100 години“.

Коалицијата наведува дека не се реализирале ниту најавените два големи резервоари за вода, кои, како што велат, биле ветени во 2022 година со финансиска поддршка од Швајцарија.

„Каде исчезнаа 7 милиони евра помош од Швајцарија?“ прашуваат од ВРЕДИ, додавајќи дека граѓаните заслужуваат целосна транспарентност и отчетност.

Во соопштението тие оценуваат дека граѓаните немаат потреба од оправдувања, туку од безбедна вода за пиење и институции што ќе функционираат ефикасно.

ВРЕДИ бара целосна одговорност од сите функционери кои, според нив, потфрлиле во заштитата на јавното здравје и инсистира целата вистина за случајот да биде целосно разјаснета. Коалицијата додава дека Арбен Таравари треба да одговори пред граѓаните со истите стандарди што, како што велат, претходно ги барал од своите политички противници.