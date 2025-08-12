Вреди: Бујар Османи како Претседавач со ОБСЕ беше на српска страна, против интересите на Косово

Демократската унија за интеграција и нејзиниот лидер Али Ахмети се обидуваат да го претстават мандатот на Бујар Османи како Претседавач со ОБСЕ како голема дипломатска победа. Но, вистината е сосема поинаква, стои во соопштенението на Вреди.

За време на неговото претседателство со ОБСЕ, Бујар Османи повеќепати застана на позиции кои директно му одговараа на Белград, а беа штетни за Косово, нашиот најблизок и најважен партнер во регионот. Наместо да ги брани принципите на правдата и самоопределувањето, Османи ја следеше линијата на српската дипломатија, избегнувајќи да заземе јасен и недвосмислен став против агресивната политика на Србија кон Косово.

Под превезот на „деескалација“, Османи предлагаше решенија кои директно го подриваа државниот суверенитет на Косово, го негираа демократскиот избор на граѓаните и отвараа простор за создавање на паралелни структури, спротивно на уставниот поредок на Косово.

Најпроблематични точки од дејствување на Бујар Османи кон Косово се:

Повикување на оставки на легитимно избрани градоначалници, што претставува опасен преседан со кој се казнува демократскиот процес само затоа што резултатите не и одговараат на Србија.

Условување на Косово да ги повлече безбедносните сили од сопствена територија, додека за Србија се бараше само симболично „намалување на борбената готовност“, што го нарушува принципот на еднаквост и суверено делување. Наметнување на ОБСЕ како посредник во изборните процеси, иако Косово е независна и функционална држава со сопствени институции и изборен механизам.

И додека Косово бараше поддршка за членство во меѓународните организации и за спречување на дестабилизирачките потези на Србија на северот на земјата, ОБСЕ под водство на Османи често молчеше или испраќаше млаки пораки, кои Белград ги толкуваше како зелено светло за продолжување на провокациите.

Денес, Али Ахмети го нарекува тоа „жртва“ и „успех“. За Вреди, тоа е пример за дипломатска потчинетост, во која личните и партиските интереси на ДУИ беа пред Косово, Албанците и регионалната стабилност.