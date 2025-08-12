 Skip to main content
12.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 12 август 2025
Неделник

Мал авион се урна на писта и удри во повеќе паркирани авиони во американската држава Монтана

Свет

12.08.2025

Фрипик

Мал авион што слетувал на аеродром во Монтана се судрил со паркиран авион, предизвикувајќи пожар, но никој не е сериозно повреден, соопштија денеска властите.

Едномоторниот авион со четири лица во него се обидел да слета на општинскиот аеродром Калиспел околу 14 часот.

Прелиминарната истрага покажува дека пилотот ја изгубил контролата, се урнал на пистата и удрил во повеќе паркирани авиони, предизвикувајќи пожар во неколку од авионите.

Пожарот се проширил и на блиската тревна површина пред да биде изгаснат. Сведоците рекле дека авионот удрил во друг авион на крајот од пистата, а патниците излегле од авионот.

Две лица претрпеле полесни повреди и им е укажана медицинска помош на местото на настанот. Авионот бил идентификуван како турбопропелер „Соката ТБМ 700“ од 2011 година, во сопственост на „Метер Скај ЛЛЦ“ од Пулман, Вашингтон.

Консултантот за безбедност во воздухопловството, Џеф Гучити, изјавил дека вакви инциденти, во кои мали авиони удираат во паркирани авиони, се случуваат неколку пати годишно.

Во февруари, авионот на пејачот Винс Нил се судри со паркиран авион во Аризона, при што загина едно лице. Истрагата за тој инцидент сè уште не ја утврди причината за несреќата.

Поврзани вести

Свет  | 22.02.2025
Се урна таван од трговски центар во Перу, најмалку три лица се загинати, меѓу нив има и дете
Свет  | 29.12.2024
Прогласена седумдневна национална жалост во Јужна Кореја откако се урна авион во кој загинаа најмалку 179 луѓе