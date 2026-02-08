ВМРО-ДПМНЕ: Струмица како Колумбија – над 2/3 од 27 тони запленета дрога е од фирма блиска на СДС и Зоран Заев

Од ВМРО-ДПМНЕ реагираат дека скандалот со запленетата дрога во Струмица, потсетува на најмрачните периоди од светката криминална историја.

Над две третини од вкупно 27 тони дрога се поврзуваат со фирма која директно води до кадри и блиски соработници на СДС и кланот Заеви. Станува збор за фирмата „ЦБД Медплант“, формално заведена на името на Христијан Котев, а фактички контролирана од неговиот татко Тони Котев -М’гчев, поранешен претседател на ОО Ново Село на СДС и човек со длабоки бизнис-врски со Вице Заев и Гидан Колев. Според наводите, во период од 30 јуни до ноември 2025 година, оваа фирма има „испорачано“ дури 19 тони марихуана кон скопска фабрика“, велат од ВМРО-ДПМНЕ.

Оттаму посочуваат дека лиценцата за одгледување марихуана за медицински цели на овие фирми во 2020 годинија ја дава владата на Зоран Заев и Филипче. Тогаш, владата на Заев и Филипче доделила лиценци на две фирми, „Еко Енерџи-Космос“ од Ново Село и „Лајтинг Лукс“ од Струмица, во сопственост на синот на Боро Малборо и Христијан Котев гореспоменатиот.