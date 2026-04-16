 Skip to main content
16.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

ВМРО-ДПМНЕ: СДС се занимава со избори во Унгарија наместо со домашната политика

Македонија

ВМРО-ДПМНЕ реагира дека СДС и лидерот Венко Филипче се занимаваат со, како што велат, изборните резултати во Унгарија, наместо со внатрешните политички и партиски предизвици во Македонија.

Од партијата наведуваат дека е неразбирливо СДС да ја слави победата на унгарски политички опции, додека нивната сестринска партија, според нив, освоила околу 1% од гласовите и останала надвор од парламентот.

Во реакцијата се посочува и дека СДС треба да се фокусира на реформи и консолидирање на сопствените редови, наместо на, како што велат, надворешни политички процеси.

