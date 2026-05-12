 Skip to main content
12.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 12 мај 2026
Неделник

Вицепремиерот Николоски објави фотографија како ќе изгледа првата галерија на автопатот Охрид – Кичево

Македонија

12.05.2026

Вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски на социјалните мрежи сподели како изгледа првата галерија на автопатот Охрид – Кичево.

Во изминатиот период на автопатот Охрид-Кичево на новите свлечишта се извршија дополнителни геоистражни работи врз основа на кои се изработија основни проекти за стабилизација на 14 свлечишта, во вид на т.н. Галерија. Галериите се исклучително комплициран инженерски потфат со кој се решава проблемот со свлечиштата на автопатот Охрид – Кичево. Продолжуваме да ја градиме Македонија, објави вицепремиерот Николоски.

Поврзани вести

Македонија  | 29.04.2026
Николоски: На автопатот Охрид – Кичево се работи и доцна навечер, во сообраќај се става и клучката Требеништа
Економија  | 01.04.2026
Николоски: Финалната сума за автопатот Охрид-Кичево е 13,5 милиони евра по километар, градежните работи треба да завршат заклучно со годинава
Економија  | 06.01.2026
Николоски: 40 километри од автопатот Охрид–Кичево веќе во функција