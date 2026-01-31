 Skip to main content
31.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 31 јануари 2026
Неделник

Трипуновски: Шест милиони денари за ревитализација на езерото „Младост“

Македонија

31.01.2026

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски денеска изврши увид на активностите за ревитализација на езерото „Младост“, кое се чисти за првпат по 60-тина години.

-Согласно планираните активности, во тек е фаза на механичко отстранување на сувите наслаги и трската од крајбрежниот појас на езерото „Младост“, во соработка помеѓу АД „Водостопанство“ и ЈПВ „Лисиче“ – Велес, со поддршка од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За реализација на активностите, обезбедена е вкупна финансиска поддршка од 6.000.000 денари од Програмата за водостопанство, објави Трипуновски.

Министерот посочи дека работат на ревитализација на езерото „Младост“, со цел подобрување на квалитетот на водата и дополнување на акумулацијата со свежа вода.

