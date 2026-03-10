 Skip to main content
Денеска е планиран нов лет за евакуација од Дубаи

По вчерашното евакуирање на 151 лице од Дубаи кои пристигнаа синоќа на Скопскиот аеродром, се очекува следен авион да има денеска, со кој  отприлика олкав број патници ќе пристигнат во државата.

Третиот лет се планира за средината на неделата, но се уште се чека да се види дали ќе се зголеми интересот на македонските граѓани од ризичните подрачја, за да биде целосно искористен потенцијалот за извлекување што го организира државата.

Како што изјави министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, се работи и на евакуација на наши граѓани кои се во Бахреин, Катар и Кувајт. Тие ќе бидат однесени во Саудиска Арабија од каде се очекува во среда да бидат донесени со еден авион кој веројатно ќе мора да слета во Косово, но превозот до Скопје ќе биде организиран.

