Сиљановска-Давкова: Потребна е поголема институционална поддршка за инклузија на лицата со Даунов синдром

Во пресрет на 21 март – Светскиот ден на лицата со Даунов синдром, претседателката Гордана Сиљановска-Давкова прими претставници на здружението за рехабилитација и инклузија на лица со Даунов синдром „Дневен центар – Доза среќа“ Скопје.

Таа го поздрави холистичкиот пристап во работата на здружението во функција на континуирано унапредување на животот на децата, младите и возрасните лица со Даунов синдром.

Во поддршката на родителите и згрижувачките семејства, за неа е важно институциите да им овозможат на лицата со Даунов синдром, адекватено развивање на животните вештини и способности и активно учество во сите сегменти на општествениот живот, како рамноправни граѓани.

Сиљановска-Давкова укажа на потребата од подигнувањето на јавната свест, како и отворање повеќе дневни центри.„Нема полековита доза среќа од разбирањето, прифаќањето и љубовта кон овие лица“ – посочи таа.

Претседателката на здружението, Сузана Стојановска информираше дека нивниот центар е отворен не само за деца со Даунов синдром, туку и за деца со друга попреченост како оштетен говор, слух и вид.

За неа, сè уште присутната дискриминација кон нив е голем општествен проблем и предизвик. Недостигот на стручен кадар, како психолози, малиот број волонтери, недоволната грижа за просторот во којшто е сместен центарот и крајно лимитираните можности за вработување на полнолетните лица со Даунов синдром, се сериозни орашања коишто бараат одговор и акција од надлежните институции, смета таа.

Особена убавина на настанот му даде детскиот музички настап на знаковен јазик, со помош на Соња Кимова, нивен знаковен предавач. Дека талентот не познава бариери, стана јасно по музичката точка на хармоника, изведена од Денис Димитров, во придружба на младите гости од Дневниот центар „Доза Среќа“ Скопје.

Во знак на благодарност, претседателката од нив доби рачно изработен подарок.