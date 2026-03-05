Секоја жртва на семејно насилство да пријави и да не ја повлекува пријавата, апелираше премиерот Мицкоски

Премиерот Христијан Мицкоски го коментираше настанот во скопската населба Карпош откако животите ги загубија мајка и ќерка, откако претходно сопругот, односно таткото на детето било пријавувано за семејно насилство.
Мицкоски апелираше сите кои се жртви на ваков тип насилство, да пријавуваат и да дозволат институциите да постапат, и да не ги повлекуваат пријавите.
Апелирам на сите кои се жртви на семејно насилство, сето тоа го пријават и да не ја повлекуваат пријавата, затоа што ако се повлекува пријавата, институциите и министерството не можат ништо да направат. Затоа е многу важно секој кој е жртва на семејно насислтво да остане на таа пријава. Ги замолувам сите тие тоа да го сторат, но и да не се повлекуваат во процесот. Навистина тоа трагедија, жалам што тоа се случувало во минатото и што се случува, и претпоставувам дека ќе имаме вакви настани во иднина. Тој број треба да го намалиме, ние како Влада застануваме зад жртвите на ваков вид насилство“, рече Мицкоски.