05.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 март 2026
Неделник

Секоја жртва на семејно насилство да пријави и да не ја повлекува пријавата, апелираше премиерот Мицкоски

Македонија

05.03.2026

Премиерот Христијан Мицкоски го коментираше настанот во скопската населба Карпош откако животите ги загубија мајка и ќерка, откако претходно сопругот, односно таткото на детето било пријавувано за семејно насилство.

Мицкоски апелираше сите кои се жртви на ваков тип насилство, да пријавуваат и да дозволат институциите да постапат, и да не ги повлекуваат пријавите.

Апелирам на сите кои се жртви на семејно насилство, сето тоа го пријават и да не ја повлекуваат пријавата, затоа што ако се повлекува пријавата, институциите и министерството не можат ништо да направат. Затоа е многу важно секој кој е жртва на семејно насислтво да остане на таа пријава. Ги замолувам сите тие тоа да го сторат, но и да не се повлекуваат во процесот. Навистина тоа трагедија, жалам што тоа се случувало во минатото и што се случува, и претпоставувам дека ќе имаме вакви настани во иднина. Тој број треба да го намалиме, ние како Влада застануваме зад жртвите на ваков вид насилство“, рече Мицкоски.

