Секоја жртва на семејно насилство да пријави и да не ја повлекува пријавата, апелираше премиерот Мицкоски

Премиерот Христијан Мицкоски го коментираше настанот во скопската населба Карпош откако животите ги загубија мајка и ќерка, откако претходно сопругот, односно таткото на детето било пријавувано за семејно насилство.

Мицкоски апелираше сите кои се жртви на ваков тип насилство, да пријавуваат и да дозволат институциите да постапат, и да не ги повлекуваат пријавите.