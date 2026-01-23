 Skip to main content
23.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 23 јануари 2026
Неделник
СТАВ НА ВМРО-ДПМНЕ

СДСМ ќе враќале закон што тие го укинаа

Македонија

23.01.2026

Лицемерието и играњето со чувството на народот од страна на СДСМ, ја помина одамна границата.Глумењето дека не беа до пред 1,5 година на власт, не им поминува. Сите штетни договори, тендери и закони се потпишани во нивни време. Па и оние кои ги укинаа.Таков е и КЗ односно членот 353 со кој си се амнестираа од криминалот, а со тоа си ги заштитија своите функционери кои се синоним за криминал и корупција, велат од ВМРО-ДПМНЕ.

Kога авторите на амнестијата говорат за правда

Сега лицемерието оди дотаму, да поднесуваат амандмани да го врателе законот каков што бил пред 2023 година. Па, господа од СДС, кој го избриша тој Закон? Токму вие!На граѓаните им е јасно кој води искрена, а кој лажна политика. Вакво лицемерие, ваква надменост и лоша визија одамна немало.

Новиот КЗ којшто ќе го донесе оваа година Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ ќе биде во согласност со Канцеларијата на Европа и Венецијанската комисија. Ќе има одговорност за секој што ќе се огреши пред законот!

Поврзани вести

Македонија  | 23.01.2026
Kога авторите на амнестијата говорат за правда
Македонија  | 16.01.2026
Во Собранието јавна расправа по Предлог законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик
Македонија  | 16.01.2026
Почна расправата за измена на Кривичниот законик и за Законот за прекршоци за да може да стартува „Сејф Сити“
﻿