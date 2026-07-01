СДСМ и Левица не сакаат ни биометриска заштита на гласањето на дијаспората!

ВМРО-ДПМНЕ направи компромис по однос на сите барања на Левица и СДСМ, поврзани со финансирањето на изборните реклами, условите за важност на гласачкото ливче, формата на записниците на избирачките одбори и поднесувањето на приговори, како и за членот со кој се предвидуваа глоби за ширење на говор на омраза по социјалните мрежи, брифираат од владејчата партија за „Република“.

Но, СДСМ и покрај тоа не прифати да има да се организира електронско безбедно гласање на дијаспората , со биометриска заштита на тајноста на гласањето и методологија која ќе се утврди со консензус на сите членови на ДИК.

Денеска со сличен став излезе и премиерот Мицкоски. Тој вели дека најголем дел од иселениците во Австралија не можат да патуваат од еден до друг крај на континентот само за да гласаат.