Девојки, сопруги, караници: Раскол во германската репрезентација

И Германците не се тоа што беа. Многу проблеми што се појавија за време на нивниот престој во САД. Девојки , озборувања, раскол во репрезентацијата.

Еден од оние што проговори е Лотар Матеус. Германската фудбалска легенда откри детали во „Билд“ за проблемите што постоеле меѓу самите играчи.

„Има многу што да се прифати, и на теренот и надвор од него. Проблеми со сопругите, семејствата… Имаше сè. Многу наслови. Не разбирам зошто цели семејства мораа да бидат таму од самиот почеток. Потоа имаше проблеми со патувањето, резервациите на хотели. Сето тоа беше тема на разговор во тимот. Никогаш не излезе во медиумите, но знам дека се случи. Еден човек се лутеше на друг затоа што мајката на едниот можеше да патува со авион, а другиот можеше да ги донесе сопругата и децата. Други семејства мораа да патуваат со комерцијални летови“, призна поранешниот играч, кој знае какво е да учествуваш на пет Светски првенства. Авторитативен глас.

„Дефинитивно, имаше многу врева што не беше пренесена на надворешниот свет. Фокусот едноставно не беше на Светското првенство. Секогаш имаше слободен ден за семејството и уште еден потоа. Тие дури и не беа во Соединетите Држави две недели, а нивните семејства веќе беа таму. Можеа да пристигнат точно на време за четвртфиналето…