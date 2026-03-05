Сали: Испораката на реформите е клучна за напредокот на Македонија кон членство во ЕУ

Првиот заменик-претседател на Владата и министер за европски прашања, Беким Сали, го отвори состанокот на Стратешкиот координативен одбор на проектот „Поддршка за европската интеграција на Македонија“, кој се одржа во Министерството за европски прашања.

Како што соопшти МЕП, на состанокот учествуваа претставници на Владата, амбасадори на земји членки на ЕУ, претставници на Европската Унија, како и партнери од системот на Обединетите нации, вклучително и Канцеларијата на ОН за проектни услуги (UNOPS).

Министерот Сали во обраќањето нагласи дека европската интеграција останува највисок стратешки приоритет на Македонија и дека по завршувањето на скрининг-процесот, фокусот се насочува кон конкретна имплементација на реформите.

Сега влегуваме во одлучувачка фаза – од идентификување на празнините преминуваме кон нивно затворање. Тоа бара силен институционален капацитет, координација и дисциплинирана имплементација. Реформската агенда треба да се разбере не само како политичка рамка, туку како оперативна програма за реализација, при што клучни се јасните приоритети, реалните рокови и ефективната меѓуинституционална координација“, истакна Сали.

Министерот ја нагласи и важноста од партнерството со меѓународните организации и имплементациските партнери, како што е УНОПС, кои помагаат политичките обврски да се претворат во конкретни резултати преку техничка експертиза, поддршка во управувањето со проекти и транспарентна имплементација.

Заедничката цел останува јасна – целосно членство на Македонија во Европската Унија. За да го постигнеме тоа, потребни се доследност, кредибилитет и резултати“, порача Сали.

МЕП информира дека на состанокот беше направен преглед на досегашниот напредок на проектот, како и на планираните активности во наредниот период, со цел натамошно зајакнување на институционалната подготвеност и координацијата на реформските процеси.