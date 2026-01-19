Прва среќа за гимназијалецот Јордан Ангелески: На именденот го фати светиот крст во Прилеп

МИА

Јордан Ангелески, 17 годишник, ученик во прилепската гимназија е најсреќниот годинава кој го фати светиот крст од осветените води во базенот во прилепскиот хотел „Салида“ на централната манифестација за Богојавление -Водици во Прилеп.

На Ангелески ова му е прво учество и токму на именденот. Очекува и посакува среќа за сите.

Ова ми е прват, и, очигледно прва среќа. Огромно е задоволството, но и честа да се учествува на манифестацијата за Водици. Посебно сум среќен дека и на Водици сум крстен. Како средношколец, очекувам повеќе среќа. Се пријавив да скокам за здравје. Среќата за мене е посебна. Бог се јави-навистина се јави, изјави најсреќниот прилепчанец Јордан Ангелески.

Општина Прилеп продолжува да биде покровител на сите настани, како и денешниот на Богојавление -Водици. Му посакувам среќа на Јордан Ангелески и му го честитам именденот, рече прилепскиот градоначалник Дејан Проданоски.

Ангелески од локалната самоуправа доби сувенир и ваучер на 20 000 денари, како и подароци од повеќе спонзори.

На денешната централна манифестација учествуваа околу 80 верници.

Инаку, во општина Прилеп на 20 локации се одбележа Богојавление -Водици со вкупно околу 500 учесници.

Во дворот на црквата „Свето Благовештение“, традиционално во „базенчето“ се одржа водосветот. Учествуваа 12-тина деца до 13 години. Најсреќен беше 12-годишниот Стилијан Кондоски.

На Плетварското езерце и годинава продолжи традицијата на Водици стари и млади да се искапат во осветените води. Големиот број учесници добија и дрвен крст, а беше и осветен параклисот до езерцето, изграден од донаторство. е