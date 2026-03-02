Претседателката Сиљановска-Давкова утре ќе го пречека генералниот секретар на НАТО, Марк Руте

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова, утре – 3 март 2026 година, вторник, ќе го пречека генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, кој ќе престојува во официјална посета.

Генералниот секретар ќе биде пречекан со највисоки државни и воени почести на церемонија во Кабинетот на претседателот, по што ќе следи тет-а-тет средба и пленарен состанок на македонската и на делегацијата на НАТО.

ПРОГРАМА: вторник, 3 март, 2026 година

• 11:50 часот – Официјална церемонија на пречек со највисоки државни и воени почести

• 12:45 часот – Заедничка прес-конференција на претседателката Сиљановска-Давкова и генералниот секретар на НАТО, Марк Руте.