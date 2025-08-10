Премиерот Мицкоски утре во посета на општина Петровец

Премиерот на Република Македонија Христијан Мицкоски утре ќе ја посети општина Петровец, информираат од прес службата на владата.

Претседателот на Владата на Република Македонија Христијан Мицкоски ќе изврши увид на градежни активности на изградба на спортска сала во ООУ „Кочо Рацин“ во населено место Огњанци, Општина Петровец.Потоа, ќе изврши увид на изградба на три улици во населено место Ржаничино, како и увид на асфалтирање на локалниот пат Катлановска бања- Градманци, се вели во соопштението на Владата.