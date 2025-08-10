 Skip to main content
10.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 10 август 2025
Неделник

Премиерот Мицкоски утре во посета на општина Петровец

Македонија

10.08.2025

Премиерот на Република Македонија Христијан Мицкоски утре ќе ја посети општина Петровец, информираат од прес службата на владата.

Претседателот на Владата на Република Македонија Христијан Мицкоски ќе изврши увид на градежни активности на изградба на спортска сала во ООУ „Кочо Рацин“ во населено место Огњанци, Општина Петровец.Потоа, ќе изврши увид на изградба на три улици во населено место Ржаничино, како и увид на асфалтирање на локалниот пат Катлановска бања- Градманци, се вели во соопштението на Владата.

