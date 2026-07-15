Поранешниот директор на СОЗР обвинет дека со сопругата користеле рен-а-кар возила од компанија која имала договор со владата

Поранешниот директор на владината Служба за општи и заеднички работи Пеце Мирчевски доби обвинителен предлог, за продолжено кривично дело – Злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 4 во врска со став 1, како и за Фалсификување службена исправа од член 361 став 1 од Кривичниот законик.

Обвинетиот, во периодот од 03.07.2021 до март 2024 година го злоупотребил службеното својство како директор, ги пречекорил службените овластувања и без да постои основ за упатување на службен пат надвор од земјата, за себе и за повеќемина вработени во СОЗР потпишувал решенија и патни налози за патување. За приватни потреби и без да постои основ го користел владиниот авион Лирџет 60, а при патувањата од сметката на СОЗР се вршени плаќања по разни основи.

Освен тоа, за хотелски и угостителски услуги обвинетиот неосновано користел средства од службената картичка издадена на негово име. На тој начин го оштетил Буџетот на СОЗР за значителен вкупен износ од 2.562.139 денари.