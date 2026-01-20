 Skip to main content
Почнува второто полугодие за учениците

Македонија

20.01.2026

За учениците од основното и средното образование на територијата на целата држава денеска почнува второто полугодие.

Министерката за образование и наука Весна Јаневска во објава на Фејсбук им посака успех на сите ученици во претстојното полугодие.

Второто полугодие започнува на 20 јануари. Им посакувам успех на сите ученици, на наставниците и стручните служби во училиштата. Со помалку отсуства и голема посветеност да ги постигнат целите на учењето и наставата.

Знаењето се гради со труд, упорност и меѓусебна поддршка. Среќно од вторник!, стои во објавата на Јаневска.

Министерката минатата недела изјави дека според изјавите од Министерството за здравство и од Институтот за јавно здравје нема да има пречки за да почне новата учебна година, поради ситуацијата со грипот.

Апелираше до родителите, до учениците, да бидат редовни во училиштето и што е можно поретко да изостануваат затоа што сите испитувања и во Македонија и секаде во светот велат дека учениците што редовни ги посетуваат училиштата постигнуваат подобри резултати.

