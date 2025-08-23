 Skip to main content
23.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 23 август 2025
Неделник

Пехчево инвестира во патната инфраструктура, кула за рана детекција на пожари во Македонска Каменица и реконструирана кино сала во Виница

Македонија

23.08.2025

На денешниот Саем-Отчет по повод „4 години работа за тебе“, се обрати градоначалникот на општина Пехчево, Александар Китански, градоначалникот на општина Македонска Каменица, Димчо Атанасовски и градоначалникот на општина Виница, Миле Петков кои наведоа бројни инвестиции во областа на инфраструктурата и културата, стои во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ.

„Голем број од проектите во патната инфраструктура се решени, во областа на културата, образованието, ќе продолжиме и понатаму со помош на централната власт ќе ја градиме општината уште повеќе,  со нашите тимови,  мислам дека граѓаните треба да ја дадат поддршката на ВМРО-ДПМНЕ. Инфраструктурата во  руралните средини и во централното градско подрачје во Пехчево се реализираат, имаме инвестиции во областа на водоснабдувањето на атмосферските канализации, имаме принцип на работа кога градиме улици ги работиме паралелно со атмосферска канализација бидејќи ние сме планинско место. Изработени се многу проекти за прочистителни станици, се работи на нова инфраструктура, се помага на земјоделците и сточарите за полесен пристап“, вели Китански.

Градоначалникот на општина Македонска Каменица, Димчо Атанасовски истакна дека основна мотивација му била да води грижа, пред се, за безбедноста на самата општина, при што како клучна за тоа ја напомена кулата за рана детекција на пожари, која опфаќа 80 проценти од целата површина на самата општина, а која е проект со меѓу гранична соработка.

„Сега се трудиме да ја надоградиме за да ги опфати сите 100% од целокупната територија на нашата општина. Целта на таа кула за рана детекција на пожари е да реагира, просто кажано, на распалување на скара. Така да, од голема важност е за секоја општина и за целата наша држава, да бидеме искрени. Да има повеќе такви кули на државно ниво, би било од голема помош за спречување на самите пожари“, рече Атанасовски.

Градоначалникот Миле Петков како проект од суштинско значење за културата во општина Виница ја наведе реконструкцијата на кино салата, со комплетно внатрешно уредување и реконструкцијата на Сина сала за организирање на бројни настани.

„На барање на граѓаните,  ја ставивме во функција кино салата, освен за проекција на филмови се користи и за одржување на многу други културни настани, се работи на комплетна реконструкција почнувајќи од кровот термо-изолациона фасада, комплетно внатрешно уредување со озвучување, осветлување, вентилација и климатизација. Реконструкција на Сината сала како култно место, каде се одржуваат фестивали, дополнително на кровот имаме поставено и фотоволтаици, исто така реконструиравме и 48 патишта и улици“, вели Петков.

Поврзани вести

Македонија  | 23.08.2025
Сајкоски: Во Собранието носиме закони кои придонесуваат за подобрување на состојбата во сите општини  
Скопје  | 23.08.2025
Ѓорѓиевски: Обезбедивме 70 километри патна инфраструктура, изградивме над 20 спортски терени и обезбедивме градинки за згрижување на сите дечиња во Кисела Вода
Скопје  | 23.08.2025
Јанчев: Кавадарци оди кон повисоко ниво, изградивме 5 нови спортски сали, а ски-центарот Михајлово е од клучно значење за  спорт и рекреација на жителите 