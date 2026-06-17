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Одбележување на 36 години од постоењето на ВМРО-ДПМНЕ
Одбележување на 36 години од постоењето на ВМРО-ДПМНЕ
Македонија
17.06.2026
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