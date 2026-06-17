Димитриеска Кочоска: Бруто домашниот производ е најголем доказ за нашето работење кој во континуитет има раст од над 3 проценти

Гордана Димитриеска Кочоска, член на ИК на ВМРО-ДПМНЕ, во изјава за Телма телевизија, по повод 36-тиот роденден на ВМРО-ДПМНЕ кој денес се одбележува во Струмица под мотото „Македонија забрзува, наша обврска“, истакна дека денес за разлика од власта на СДС и ДУИ се инвестира и гради насекаде, се градат училишта, патишта, се инвестира во здравството.

Сакам да им честитам на сите симпатизери и поддржувачи на ВМРО-ДПМНЕ и да ја искористам приликата, на ветераните посебна честитка да упатам, бидејќи тие се најзаслужни за основањето на партијата особено во еден тежок период. ВМРО-ДПМНЕ во последните 36 години постојано е пред предизвици, верувам дека и во последните две години можеби одредени граѓани се разочарани, можеби има и такви кои што сметаат дека треба позабрзано да ги движиме работите, но никако не треба да го заборавиме моментот кој на 24 јуни значеше состојба на катастрофална сметка во буџетот. Или 45 милиони евра на девизна сметка, за споредба 2017 година, при промена на власта 225 милиони евра на девизна сметка. Да не зборуваме за денарската сметка, која беше во огромен минус, неисплатени субвенции и тоа од 2021 година. Во делот на капиталните инвестиции самите граѓани може да направат разлика помеѓу тоа што е денес и тоа што беше во минатото – кажа Димитриеска Кочоска.

Димитриеска Кочоска нагласи дека денес за разлика од минатото и власта на СДС и ДУИ денес се инвестира и се гради насекаде.