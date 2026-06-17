Николоски:36 години ВМРО-ДПМНЕ, 36 години борба за Македонија!

36 години ВМРО-ДПМНЕ, 36 години борба за Македонија!

36 години посветеност, истрајност и борба за подобра Македонија.

ВМРО-ДПМНЕ е синоним за патриотизам, државотворност, изградба на нова инфраструктура, на нови патишта, експресни патишта и автопати, ВМРО-ДПМНЕ е синоним за капитални инвестиции и проекти, на стабилна економија и нови работни места.

ВМРО-ДПМНЕ е бедемот на Македонија, напиша на Фесјбук, вицепремиерот и министер за транспорт, Александар Николоски.