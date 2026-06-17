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17.06.2026
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Среда, 17 јуни 2026
Неделник

Николоски:36 години ВМРО-ДПМНЕ, 36 години борба за Македонија!

Македонија

17.06.2026

36 години ВМРО-ДПМНЕ, 36 години борба за Македонија!
36 години посветеност, истрајност и борба за подобра Македонија.
ВМРО-ДПМНЕ е синоним за патриотизам, државотворност, изградба на нова инфраструктура, на нови патишта, експресни патишта и автопати, ВМРО-ДПМНЕ е синоним за капитални инвестиции и проекти, на стабилна економија и нови работни места.
ВМРО-ДПМНЕ е бедемот на Македонија, напиша на Фесјбук, вицепремиерот и министер за транспорт, Александар Николоски.

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