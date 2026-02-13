Николоски: Изјавата меѓу САД и Македонија за реципрочна трговија е јасен сигнал за продлабочување на стратешкото партнерство и потврда за силната поддршка

Заедничката изјава меѓу САД и Македонија за реципрочна трговија е јасен сигнал за продлабочување на стратешкото партнерство и потврда за силната поддршка што Македонија ја ужива од САД, објави на социјалните мрежи вицепремиерот Александар Николоски на социјалните мрежи.

По договорот за партнерство со Обединетото Кралство и затворањето на постмониторинг дијалогот со Советот на Европа по цели 26 години, доцна синоќа Белата куќа објави Заедничка изјава меѓу САД и Македонија за реципрочна трговија.



Оваа изјава претставува јасен сигнал за продлабочување на стратешкото партнерство и потврда за силната поддршка што Македонија ја ужива од САД. Таа го трасира патот кон сеопфатен договор кој ќе обезбеди тарифи не повисоки од 15%, а за одредени производи и индустрии и до 0%, отворајќи нови можности за извоз, инвестиции и економски раст, објави Николоски.