 Skip to main content
22.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 22 јануари 2026
Неделник

Мицковски: Филипче сите вистински и децениски членови на партијата ги избрка или оддалечи

Македонија

22.01.2026

Затоа Филипче ќе се зајакнува со Рубен Земон и слични испрдоци, затоа што сите вистински и децениски членови на партијата освен што ги избрка или оддалечи, си дозволи да ги претставува како квислинзи, предавници или соработници на ВМРО, коментира аналитичарот Ивор Мицковски.

Знаете кој ја воведе оваа стратегија вака да се оцрнуваат луѓе и ад-персонам да се клеветат? ВМРО на Груевски!

И тоа денес го прави наводен социјалдемократ со октроирана и узурпирана титула и позиција – претседател на партија, и тоа врз луѓе кои додека на улица и со целосна животна посветеност се бореа против режимот, тој стоеше до вмровски министри, се залагаше и помагаше политики на ВМРО на Груевски“, пишува Мицковски.

Поврзани вести

Македонија  | 22.01.2026
Филипче дали ова се лажни наслови? Журка во Дубаи со Харис Џиновиќ, мотори со Заев во Грција, лажна вакцина на внуката
Македонија  | 22.01.2026
СДСМ во редакција, опозицијата на пауза
Македонија  | 22.01.2026
Филипче сака да биде уредник: Сега му пречат насловите во медиумите
﻿