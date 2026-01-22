Мицковски: Филипче сите вистински и децениски членови на партијата ги избрка или оддалечи

Затоа Филипче ќе се зајакнува со Рубен Земон и слични испрдоци, затоа што сите вистински и децениски членови на партијата освен што ги избрка или оддалечи, си дозволи да ги претставува како квислинзи, предавници или соработници на ВМРО, коментира аналитичарот Ивор Мицковски.

Знаете кој ја воведе оваа стратегија вака да се оцрнуваат луѓе и ад-персонам да се клеветат? ВМРО на Груевски!

И тоа денес го прави наводен социјалдемократ со октроирана и узурпирана титула и позиција – претседател на партија, и тоа врз луѓе кои додека на улица и со целосна животна посветеност се бореа против режимот, тој стоеше до вмровски министри, се залагаше и помагаше политики на ВМРО на Груевски“, пишува Мицковски.