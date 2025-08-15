Мицкоски: Во првата недела на септември ќе се комплетира листата со кандидати за локалните избори

ВМРО-ДПМНЕ од денеска продолжува со мерењата за кандидатурите за престојните локални избори, а на почетокот на септемри ќе се одржи состанок на Извршниот комитет на партијата, изјави денеска премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, нагласувајќи оти очекува до почетокот на следниот месец да бидат познати сите параметри.

Мицкоски денеска во Штип одговарајќи на новинарски прашања за кандидатурите за истокот, но и за соработката со коалицискиот партнер ЗНАМ за Центар и Куманово, истакна дека со оглед на тоа дека крајниот рок на доставување на кандидатурите е 13 септември, се очекува сите имиња да бидат познати во првата недела од септември.

Не само за овој дел од Македонија, туку генерално секаде каде што недостасуваат имиња за општини да бидат објавени, истакна тој.

Мицкоски додаде дека со ЗНАМ се мошне блиску до договор за нивните кандидати за Куманово и Центар.