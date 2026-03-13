 Skip to main content
13.03.2026
Република Најнови вести
Петок, 13 март 2026
Неделник

Мицкоски во Кочани на почеток на изградба на две улици и на увид на градежни активности

Македонија

13.03.2026

Премиерот Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува на почеток на изградба на дел од собирни улици „Никола Карев“ и дел од градската магистрална улица „Новопланирана 1“ во општина Кочани каде ќе даде изјава за медиуми.

Сектор за односи со јавноста на Владата соопшти дека потоа премиерот ќе изврши увид во градежни работи на мост на Кочанска Река за поврзување на улица „Лазар Андонов“ со улица „Вера Которка“, како и увид во градежни работи при изградба на дел од потисен цевковод од јазол до изливен базен на препумпна станица од водоводниот систем

Поврзани вести

Економија  | 13.03.2026
Mицкоски: Минатата година ја завршивме во првите 5 во Европа по растот на БДП, во време на СДСМ бевме последни
Македонија  | 13.03.2026
Мицкоски: Немаат кредибилитет од СДСМ да зборуваат за минимална плата, кога тие беа власт станаа познати по корупцијата и криминалот
Македонија  | 11.03.2026
Мицкоски на одбележување годишнина од депортацијата на македонските Евреи: Сеќавањето е наша морална должност, а борбата против омразата наша историска одговорност
﻿