15.02.2026
Најнови вести
Недела, 15 февруари 2026
Неделник

Мицкоски од Минхен: На Македонија и на регионот не им треба процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иднина

Македонија

15.02.2026

Денес на Минхеската безбедносна конференција учествував на тркалезната маса “Отворена врата или отворен крај?, Исполнување на ветувањата за проширување на ЕУ” каде што јасно ги претставив нашите позиции за проширувањето на ЕУ, објави на својот Фејсбук профил, премиерот, Христијан Мицкоски.


​Пораката е едноставна: на Македонија и на регионот не им треба процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иднина.


Време е реформите и трудот на нашите граѓани да бидат соодветно вреднувани, напиша Мицкоски.

