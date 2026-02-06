 Skip to main content
06.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 февруари 2026
Неделник

Mицкоски: Очекувам МВР да излезе со десетици тони дрога кои се наоѓааат во скалдиштата низ Македонија

Македонија

06.02.2026

Очекувам деновиве Министерството за внатрешни работи да излезе со десетици тони, не со неколку тони, туку со десетици тони на ваков тип недозволени средства, односно недозволени материи, дрога, марихуана, во случајов, којашто во моментов се наоѓа во складиштата во Македонија или пак на некаков начин имало односи помеѓу одредени правни субјекти, не само во државата, туку и надвор од државата, за којшто е констатирано дека се незаконски и пуштени во промет, но и незаконски складирани, нагласи вчера премиерот Мицкоски во интервју за Македонската телевизија.

И сите оние креатори на тие политики треба да бидат одговорни за многу млади луѓе коишто, за жал, станале жртви на ваквиот начин на функционирање на одредени, политики од минатото.

