 Skip to main content
19.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 19 февруари 2026
Неделник

Мицкоски: На листата на Владата за државен обвинител се тројца кандидати, Ленче Ристоска не е меѓу нив

Македонија

19.02.2026

Во интервју на Канал 5, премиерот Христијан Мицкоски, посочи дека од четирите кандидати за државан јавен обвинител за кои Советот на јавни обвинители даде позитивни мислење, на владината листа се три имиња, а меѓу нив не е бившата обвинителка од СЈО, Ленче Ристоска. 

Советот на јавните обвинители денеска даде позитивно мислење за четворица од петте кандидати за државен јавен обвинител. Позитивно мислење добија сегашната в.д. државна јавна обвинителка Анита Тополова-Исајловска, обвинителката Ленче Ристовска, судијата од Кривичниот суд, Ненад Савевски, и обвинителката од скопското Обвинителство, Лидија Раичевиќ.

За кандидатурата на Владимир Панчевски едногласно одлучи дека тој не ги исполнува условите предвидени со законот во однос на работниот стаж. 

Поврзани вести

Македонија  | 19.02.2026
Мицкоски: Нема да има предвремени избори, реконструкција на Владата најдоцна до јуни
Македонија  | 19.02.2026
Мицкоски: Мекото ткиво на македонскиот идентитет се вика СДСМ, Венко ми викаше дека нема проблем со промена на Уставот
Македонија  | 19.02.2026
Мицкоски: Опозицијата е изгубена во своето политичко мочуриште
﻿