 Skip to main content
28.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 28 јануари 2026
Неделник

Мицкоски: Целосна реконструкција на улицата „Ѓорѓи Димитров“ за подобрување на безбедноста, функционалноста и квалитетот на сообраќајната инфраструктура

Македонија

28.01.2026

Премиерот Христијан Мицкоски на социјалните мрежи сподели информација за основен проект за реконструкција на постојна улична мрежа коловоз на ул. Ѓорѓи Димитров во општина Кисела Вода.

Во работната фаза се реализираат теренски активности за целосна реконструкција на улицата „Ѓорѓи Димитров“, со фокус на подобрување на безбедноста, функционалноста и квалитетот на сообраќајната инфраструктура.

Работите се изведуваат согласно современи стандарди за урбано уредување и долготрајност на патната конструкција.

Зафатите опфаќаат темелна реконструкција на коловозната површина, замена на тампонскиот слој и изградба на нова асфалтна конструкција во два слоја, како и реконструкција на тротоарите од двете страни на улицата со нови павер елементи. Паралелно се врши нивелирање и зајакнување на шахтите од фекалната и атмосферската канализација, со што се обезбедува стабилност и сигурност на целата сообраќајница.

Со инвестиција во вредност од 51.891.337 денари, проектот значително придонесува за подобрување на сообраќајниот проток, урбаното уредување и секојдневната мобилност на граѓаните.

Поврзани вести

Македонија  | 27.01.2026
Премиерот Мицкоски денеска во посета на Општина Гази Баба
Македонија  | 23.01.2026
Мицкоски: Со изградбата на катната гаража кај Градскиот пазар во Крива Паланка ќе се реши проблемот со паркирање
Македонија  | 20.01.2026
Мицкоски на Светскиот економски форум во Давос – предвидени се бројни состаноци за презентирање на можностите за инвестирање во Македонија
﻿