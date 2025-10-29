Меџити: НАИ ќе биде распуштена

Лидерот на Вреди, Изет Меџити, кој во првиот круг од локалните избори го победи неговиот противкандидат Бујар Османи во трката за градоначалник на Чаир вечерва во гостување на ТВ 21 изјави дека Национална Алијанса за Интеграција (НАИ) ќе биде распуштена и дека ќе има структурни промени.

Меџити изјави дека во редовите на НАИ постоело очекување дека ќе го задржат мнозинството од гласачкото тело по заминувањето на Арбен Таравари од Вреди, но дека резултатите од изборите ги разувериле.

Да, почна, бидејќи не го очекував овој резултат во НАИ, особено со заминувањето на Таравари пред шест месеци, мислеа дека имаат 90% од гласачкото тело. Исто така, овде на 21-ви елаборирав дека лидерите можат да си заминат, но членството ќе остане во ВЛЕН и тоа се докажа и овде. Тие не го очекуваа овој резултат и тоа не е чувство на загуба за нив. Сега е чувство на загуба на надеж. Значи, и тие ја изгубија надежта за враќање или за нешто друго. Затоа, добар дел од гласачкото тело почна да се движи. Вистинската структура, да се приклучат на Влен. Постојат комуникации. Мислам, очекувам НАИ да се распушти и да има нови движења“, рече Меџити.

Во врска со шпекулациите дека поранешниот лидер на Алијанса за Албанците, Зијадин Села, би можел да влезе во Владата, Меџити не ја исклучи таа можност.