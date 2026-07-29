Клековски: Почна мисијата на Светската банка и ЕИБ за капиталните проекти во болниците во Штип, Тетово и Кичево

Во делот на проектите поврзани со програмата на Владата денеска почна мисијата на Светската банка и Европската инвестициска банка за капиталните проекти во клиничките болници во Штип и во Тетово и во Општата болница Кичево за унапредување на здравствената дејност и инфраструктурата – рече денеска министерот за здравство Сашо Клековски на прес-конференција во Владата.

Дополнително мисијата ќе прави проценка и за потребата од долгорочна нега, бидејќи, како што рече, тоа е едно од петте приоритетни подрачја во стратегијата за здравството 2020-2030 година.

Министерот посочи дека населението старее, дека е потребна се поголема туѓа нега и тоа е едно од прашањата што го согледуваат. Мисијата, појасни, денеска почна со техничкиот дел во Клиничката болница во Тетово, потоа ќе оди во Општата болница во Кичево, а утре ќе биде во Клиничката болница во Штип.