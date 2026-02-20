Германска донација за МВР за поддршка на борбата против организираниот криминал и заштита на границите

Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, во рамки на Министерството прими донација од Сојузна Република Германија во вредност од речиси 600.000 евра.

Во Министерството за внатрешни работи денеска ја примивме вредната донација од Сојузна Република Германија во присуство на амбасадорката Петра Дрекслер, со што уште еднаш се потврди силното партнерство и меѓусебната доверба меѓу нашите две земји. Станува збор за опрема во вредност од речиси 600.000 евра – моторни и специјални возила, термовизиски камери, компјутери и софтвери, уреди за проверка на документи, која директно ќе придонесе за поефикасна заштита на границите, поуспешна борба против организираниот криминал, трговијата со луѓе и шверцувањето мигранти, како и за унапредување на форензичките капацитети“ соопшти Тошковски на социјалните мрежи.

Министерот Тошковски истакнува дека донацијата претставува симбол на довербата и силното партнерство меѓу двете земји.

Оваа церемонија не е само формално примопредавање на опрема, туку јасна порака дека Германија стои рамо до рамо со Македонија во заедничката борба против организираниот криминал, во заштитата на нашите граници и во обезбедувањето на сигурноста на граѓаните. Поддршката што ја добиваме не се мери само во материјални средства, туку и во знаење, обуки и размена на искуства, што значи долгорочно зајакнување на капацитетите и професионализација на македонската полиција“, нагласи Тошковски.

Тој изразил благодарност до Сојузната полиција на СР Германија и до Амбасадата на Германија во Скопје за континуираната поддршка посочувајќи дека шесте реализирани обуки за македонските полициски службеници се доказ за стратешката и долгорочна соработка меѓу двете институции.

Министерот потенцирал дека ваквата помош претставува значаен придонес во зајакнувањето на институционалните капацитети и унапредувањето на безбедноста, како и во остварувањето на заедничката визија за сигурна, стабилна и европска Македонија.

Со обезбедувањето техничка опрема ја продолжуваме нашата долгогодишна доверлива полициска соработка. Зајакнувањето на капацитетите на Македонија во делот на граничниот надзор, во борбата против трговијата со луѓе, илегалната миграција и прекуграничниот криминал е во наш заеднички европски интерес. Заедно работиме на јакнење на Европа – денес и во иднина“, истакнала амбасадорката Дрекслер.

Министерот во објавата посочува дека уште поважна од опремата е пораката што ја носи оваа поддршка, дека Германија стои рамо до рамо со Македонија во обезбедувањето сигурност и стабилност за нашите граѓани.